Trovata morta vicino a due valigette piene di soldi La scomparsa della famosa imprenditrice 48enne

Si sarebbe uccisa perché schiacciata dai debiti. Ma a dare il colpo di grazia all'imprenditrice è stata una truffa di cui sarebbe stata vittima il giorno prima di morire. Una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire quella sulla morte di Oxana Lazovskaia, 48 anni, Trovata senza vita l'altro pomeriggio in un residence a Cattolica, la città dove viveva. Ma Oxana era molto conosciuta anche a Pesaro. Era stata la prima moglie di Andrea Marinelli, il noto imprenditore scomparso più di un anno fa. I due si erano sposati, civilmente, una ventina di anni fa. La donna è stata Trovata morta nel suo appartamento. Si tratta di un suicidio. La donna è stata Trovata nella vasca da bagno con le vene tagliate, era morta dissanguata.

