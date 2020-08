Thales Alenia Space costruirà i satelliti SES-22 e SES-23: forniranno servizi di trasmissione digitale (Di venerdì 7 agosto 2020) Thales Alenia Space, joint-venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha annunciato la firma di un contratto con SES per la costruzione di satelliti per comunicazioni geostazionarie SES-22 e SES-23. Questi due nuovi satelliti sono progettati per fornire servizi di trasmissione digitale nel Nord America, riporta un comunicato stampa di Thales Alenia Space. Thales Alenia Space sarà responsabile della progettazione, produzione, test dei satelliti, nonché del supporto ai test per l’accettazione in orbita del carico utile. SES-22 e SES-23 sono basati sulla collaudata piattaforma ... Leggi su meteoweb.eu

I disastrosi danni dell'esplosione di Beirut, non sono sfuggiti agli occhi tecnologici dei satelliti. In particolare da parte del satellite scientifico di osservazione della Terra "Sentinel 1A", del p ...

