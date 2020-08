Temptation Island: tutti i “segreti” di Manila Nazzaro (Di venerdì 7 agosto 2020) L’ex Miss Italia si racconta: parla dei rapporti con le altre fidanzate, del legame instaurato con Antonella Elia e anche di Valeria Liberati, dei rapporti instaurati con loro. Il percorso di Manila Nazzaro all’interno del reality delle tentazione, così come quello del suo fidanzato Lorenzo Amoruso, è stato davvero ottimo tanto che è acclamatissima dal pubblico per la correttezza che ha dimostrato Temptation: Manila Nazzaro si confessa Articolo completo: Temptation Island: tutti i “segreti” di Manila Nazzaro dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

HuffPostItalia : Temptation Island, in fiamme il villaggio in Sardegna. L'incendio è doloso - stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - VicolodelleNews : ‘#TemptationIsland’ Maria De Filippi ci racconta quando partiranno le prossime riprese, di quanto sia stato diffici… - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Temptation Island, in fiamme il villaggio in Sardegna. L'incendio è doloso -