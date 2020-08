Spondiloartrite giovanile: la collaborazione tra genitori e reumatologi è fondamentale (Di venerdì 7 agosto 2020) Come in tutte le malattie che colpiscono i bambini e i giovani, anche per la Spondiloartrite giovanile – un gruppo di malattie infiammatorie croniche che interessa prevalentemente le articolazioni soprattutto degli arti inferiori, del bacino e della colonna vertebrale – non sono solo la cura farmacologica e le terapie riabilitative a mantenere e migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti: la collaborazione con i genitori è fondamentale. Lo spiega il prof. Rolando Cimaz, Direttore della reumatologia Pediatrica dell’ASST Gaetano Pini-CTO: “Nel percorso di cura dei piccoli i genitori rivestono un ruolo fondamentale. Capire e conoscere la malattia del proprio figlio aiuta a ridurre l’ansia ... Leggi su meteoweb.eu

tecnomedics : Spondiloartrite giovanile: la cura sono i genitori informati - broby68 : Spondiloartrite giovanile: la cura sono i genitori informati -

Ultime Notizie dalla rete : Spondiloartrite giovanile Spondiloartrite giovanile: la collaborazione tra genitori e reumatologi è fondamentale Meteo Web