Scozia, sei giocatori dell’Aberdeen in isolamento (Di venerdì 7 agosto 2020) Sei giocatori dell’Aberdeen sono in isolamento per essere entrati in contatto con due compagni positivi al Covid-19. Uno dei due calciatori, però, sta ancora aspettando l’esito del secondo tampone di conferma, mentre il primo rimarrà in isolamento fino al 15 agosto. I sei elementi della rosa dovranno osservare un periodo di quarantena fino al 19, come previsto dai protocolli sanitari. I vertici del calcio scozzese hanno comunicato che il calendario non sarà soggetto a variazioni di alcun tipo, perciò l’Aberdeen dovrà fare a meno dei calciatori interessati per i prossimi tre impegni di campionato. Secondo quanto riportato dalla Bbc, dopo la sconfitta di sabato contro i Rangers i giocatori si sarebbero recati in un pub di Glasgow, ritenuto dalle autorità ... Leggi su sportface

Isola popolata da sole 40 persone: si ricercano 'turisti per la vita'

Rum, la più grande delle isole delle Ebridi interne, in Scozia, è popolata da sole 40 persone. Tale località sta cercando “turisti per la vita”. Sicuramente l’isola in questione è l’ideale per chi ama ...

Scozia, si cercano abitanti per un’isola remota

Presso il villaggio di Kinloch si stanno costruendo quattro eco-case con due camere da letto, con l’obiettivo di attirare nuovi abitanti. Gli edifici saranno date in affitto a prezzi calmierati alle p ...

