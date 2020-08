Ritorno a scuola, De Luca: “In Campania test e mascherine” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutotest e mascherine. Così la Regione Campania preparerà l’inizio del prossimo anno scolastico. “Possiamo fare due cose noi – ha spiegato Vincenzo De Luca dalla sua pagina facebook. I test molecolari per chi è risultato positivo all’esame sierologica, per avere certezza dell’eventuale contagio, e comprare le mascherine per gli studenti. Lo faremo sia per le scuole pubbliche che per quelle private”. L'articolo Ritorno a scuola, De Luca: “In Campania test e mascherine” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

