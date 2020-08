Ravanelli sicuro: «Sarri deve rimanere alla Juve a prescindere da stasera» (Di venerdì 7 agosto 2020) Fabrizio Ravanelli, ex giocatore bianconero, commenta il futuro di Sarri e dice la sua: «Avanti a prescindere da questa partita» Ai microfoni di Tmw Radio è intervenuto Fabrizio Ravanelli, ex giocatore bianconero, che ha parlato così del futuro di Sarri e non solo. LIONE – «Loro hanno giocato una finale e 120′ in cui non hanno preso gol: difficile studiare l’avversario in queste condizioni così differenti tra Serie A e Ligue 1. Non sarà facile per la Juve, così come per il Lione cui mancano partite». Sarri – «Condivido le idee del mister, la storia dice che la Juventus non prende mai decisioni affrettate, ma le pondera tutte. ... Leggi su calcionews24

