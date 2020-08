Juventus, Buffon: «Sul 2-1 credevamo nell’impresa» (Di sabato 8 agosto 2020) Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Lione Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Lione. Ecco le parole del giocatore bianconero: PARTITA – «L’abbiamo preparata per cercare di non concedere dei vantaggi che si quantificassero in gol. Dopo 10′ è saltato questo programma, ma siamo stati bravi a non andare all’arrembaggio, continuando a proporre qualcosa. Delle opportunità per fare gol le abbiamo create, e sul 2-1 ci credevamo nell’impresa». STAGIONE – «Quando riesci per la nona volta a vincere lo Scudetto è qualcosa di straordinario che va sottolineato. Continuare a vincere con ... Leggi su calcionews24

