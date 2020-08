Il sosia di J-Ax in concerto a Olbia: in molti lo confondono per quello vero (Di venerdì 7 agosto 2020) Grande Spettacolo Grande Spettacolo a Olbia!!! Pubblicato da Marco Balata su Venerdì 7 agosto 2020 , Visited 39 times, 75 visits today, Notizie Simili: Calcio, Eccellenza. Il Porto Rotondo reagisce e…... Leggi su galluraoggi

Olbia, 07 agosto 2020 – E’ stato un successone quello di ieri sera in Corso Umberto: diversi bar, e anche la ruota panoramica Maestosa, hanno ospitato il famosissimo rapper J-ax, che si è esibito in t ...

Presley, è norvegese l'uomo più "Elvis" del mondo: fa uno spettacolo per il re del Rock per 50 ore di fila

Canta per più di 50 ore di fila le canzoni di Elvis Presley. Lui, il norvegese Kjell Henning Bjornestad, che tenta di fare il sosia del cantante statunitense, ha raggiunto il record di uomo più "Elvis ...

