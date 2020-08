Francia, produzione si conferma in forte crescita (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Prosegue il recupero della produzione industriale francese a giugno, dopo i mesi di fermo a causa del Covid-19. L’output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un forte incremento del 12,7 su base mensile dopo il +19,9% di aprile (dato rivisto da +19,6%). Il dato, comunicato dall’Ufficio di statistica nazionale (INSEE), è anche migliore delle attese degli analisti che avevano stimato un aumento dell’8,9%. Su anno la produzione ha registrato una riduzione del 21,2%. Relativamente alla produzione manifatturiera, l’indice ha riportato su base mensile un incremento del 14,4% dopo il +22,2% di aprile, mentre su anno è scesa del 25,3%. (Foto: 123RF) Leggi su quifinanza

