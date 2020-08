Formula 1 – Terminate le FP1 a Silverstone: Bottas e Hamilton fanno subito il vuoto, Leclerc nella top-five [TEMPI] (Di venerdì 7 agosto 2020) La Mercedes comincia al meglio il secondo week-end di Silverstone, che si concluderà domenica con il Gran Premio del 70° Anniversario, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Bryn Lennon/Getty ImagesValtteri Bottas chiude davanti a tutti le FP1, fermando il crono sull’1:26.166, precedendo di poco più di un decimo il compagno di squadra Lewis Hamilton. subito davanti dunque le Frecce Nere, seguite dalla Red Bull di Max Verstappen e dalla Racing Point di Nico Hulkenberg, entrambi distanti oltre sette decimi dalla vetta. Charles Leclerc porta la prima Ferrari al quinto posto, mentre Sebastian Vettel chiude settimo alle spalle di Alexander Albon. Ottava l’altra Racing Point di Stroll, mentre chiudono la top ten Kvyat e Ocon. L'articolo ... Leggi su sportfair

