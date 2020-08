Formula 1, Gp 70 Silverstone: dominio Mercedes nelle libere 1. Le libere 2 live dalle 16 (Di venerdì 7 agosto 2020) Per la Formula 1 inizia il secondo week-end consecutivo a Silverstone . Questa volta sul circuito ricavato da un ex aeroporto della Raf va in scena il cosiddetto Gp 70 vale a dire il Gran premio che ... Leggi su quotidiano

SkySportF1 : ?? Super giro di Bottas! 1° Nelle FP1 Hulkenberg vicino a Verstappen Tempi e classifiche: - SkyTG24 : Formula 1, Sergio Perez positivo al Coronavirus: escluso dal Gp di Silverstone - SkySportF1 : 91, 91! A Silverstone è sempre @LewisHamilton .@Charles_Leclerc, che giro! Ma è sotto investigazione per unsafe rel… - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1 | Sensazioni altalenanti in casa #RacingPoint dopo la sentenza #FIA #F170 - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1 #CzechGP | #AlfaRomeo, #Raikkonen: “Buone modifiche al set-up possono portarci in Q3” -