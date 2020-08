“Finalmente si sposa”. Can Yaman, dopo anni di attesa i fan della soap possono gioire (Di venerdì 7 agosto 2020) Can Yaman, uno dei più amati di sempre. Il bellissimo protagonista di DayDreamer- Le ali del sogno, continua indisturbato la scalata verso la meta del successo. Apprezzato dal pubblico femminile, l’attore svela il suo talento e anche qualche dettaglio in più su Özge Gurel, volto noto di Canale 5, con cui l’attore turco coronerà un sogno in Bay Yanlis. Attore turco, ma anche laureato in Giurisprudenza, Can Yaman ha cambiato vita in un momento in cui non era per nulla previsto: “Ho lasciato il lavoro, sono andato in vacanza e ho conosciuto i miei agenti”. Ma le indiscrezioni vedono il bellissimo impegnato non solo nel reality condotto da Alfonso Signorini, ma anche in Bay Yanlis, la serie che vede al suo fianco anche Özge Gurel.



. Il pubblico italiano, al momento, ha modo di seguire le vicende ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Finalmente sposa” Abiti da sposa 2016 Fashionblog