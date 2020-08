DOOM Eternal ed il suo DLC The Ancient Gods in un trailer, con il reveal completo durante la Gamescom (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo l'annuncio di ieri di DOOM Eternal in arrivo prossimamente anche su PS5 e Xbox Series X, Bethesda oggi ha annunciato ulteriori novità per il suo gioco, ovvero il prossimo DLC.Svelato durante la presentazione di apertura di Quakecon at Home di oggi, il contenuto aggiuntivo della storia di DOOM Eternal si chiama The Ancient Gods. Bethesda e id Software ci hanno fornito un breve assaggio di questa espansione mostrando un accattivante trailer: The Ancient Gods uscirà in due parti e, ovviamente, quello che ci è stato mostrato riguarda la prima parte.Il breve trailer è solo un assaggio poiché durante la Gamescom, nella giornata del 27 ... Leggi su eurogamer

