Decreto Agosto | le tasse sospese nel lockdown spalmate su 2 anni (Di venerdì 7 agosto 2020) Pronta la bozza del Decreto Agosto che al suo interno racchiuderà alcuni importanti provvedimenti in materio di tasse. Cosa prevede la manovra. La nuova bozza del Decreto Agosto prevede un saldo delle tasse sospese durante il periodo della quarantena da spalmare entro due anni con rate previste in numero di 24, quindi una al mese. … L'articolo Decreto Agosto le tasse sospese nel lockdown spalmate su 2 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

