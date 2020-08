Combatteva la malattia con le fiabe: si è dovuto arrendere a soli 37 anni (Di venerdì 7 agosto 2020) Matteo Losa, scrittore di diverse opere contro il cancro, non ce l’ha fatta. È morto ieri alla giovane età di 37 anni, a Milano Matteo Losa (Fonte foto: fanpage.it)Nella mattinata di ieri, ci ha lasciati un grande artista, e dal punto di vista qualitativo, e dal punto di vista umano. A soli 37 anni, non è riuscito a sconfiggere la terribile malattia, che da anni Combatteva con le sue fiabe. “Piccole fiabe per grandi guerrieri”, questo il titolo molto significativo della sua prima opera, per sfortuna, mai seguita da altre. Purtroppo però, ieri, a Milano, si è spento Matteo Losa. Funerali domani ad Inveruno. Muore giovanissimo l’autore di “Piccole fiabe per ... Leggi su chenews

FrancescaCerut5 : Ci ha lasciato Franco Stringhini, sindaco di Gambara (Bs). Da tempo combatteva una battaglia contro la malattia epp… -