Can Yaman svela qual è il suo rapporto con Demet e parla dei fan: “A volte sono un po’ soffocanti” (Di venerdì 7 agosto 2020) Can Yaman è senza ombra di dubbio l’attore del momento. Intervistato tra le pagine del magazine DayDreamer – Le ali del sogno, una rivista interamente dedicata alla popolare serie turca in onda su Canale 5, si è raccontato svelando anche il suo rapporto con i fan. Can Yaman svela qual è il suo rapporto con... L'articolo Can Yaman svela qual è il suo rapporto con Demet e parla dei fan: “A volte sono un po’ soffocanti” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

sailornoora : Can Yaman fai vendere pure le mutande ai giornalai della redazione di Novella 2000 CHALLENGE - Antonel72232365 : @Novella_2000 Prima di pubblicare qualcosa su Can Yaman chiedete almeno la sua approvazione ..Forse qualcuno ancora… - Antonel72232365 : RT @Novella_2000: Can Yaman si racconta: la vita privata del protagonista di Daydreamer - fanpage : Il protagonista di #DayDreamer si racconta - mounds_shame : Quanto detesto i fan (ciechi, muti e sordi) non ne avete idea. Ora ci mancavano quelle che idolatrano ‘sto Can Yam… -