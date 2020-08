Brno, Libere 2, che Yamaha Petronas: Quartararo precede Morbidelli (Di venerdì 7 agosto 2020) Rombo della Yamaha Petronas nelle Libere2 del GP della Repubblica Ceca sulla pista di Brno. In una sessione priva di Francesco Bagnaia, che dovrà operarsi alla tibia fratturata nella caduta delle ... Leggi su gazzetta

SkySportMotoGP : Top-5 inedita nel mattino di Brno (?? #FP1) Quattro italiani in top-10, Dovi il migliore ???? I tempi ?… - SkySportMotoGP : A Brno torna in pista il Motomondiale! Tutti gli aggiornamenti dalla mattina della #MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP… - Eurosport_IT : Che sfortuna Pecco!!! ???????? Francesco #Bagnaia è caduto in curva 1 durante la prima sessione di prove libere a Brno:… - Motorsport_IT : #MotoGP | #Brno, #Libere2: Quartararo di un soffio su Morbidelli - sportli26181512 : Moto3, GP Brno (Repubblica Ceca). Libere 2: 1° Rodrigo, 4° Foggia: Rodrigo in vetta dopo le prime due sessioni in p… -