Autostrada A 12: motociclista fiorentino muore sotto un camion a Carrara (Di venerdì 7 agosto 2020) I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del centauro, un uomo di 64 anni, di Firenze. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il camion abbia rallentato per lavori sull'Autostrada e che la moto sia finita sotto il paraurti posteriore del mezzo Leggi su firenzepost

CARRARA (MASSA CARRARA) – Una moto è finita sotto un camion allo svincolo dell’Autostrada A12, a Carrara. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del centauro, un uomo di ...

Seconda corsia a doppia carreggiata in ingresso: aperto lo svincolo di Rosolini sulla Siracusa-Gela

Aperto stamattina, sull’autostrada Siracusa-Gela, lo svincolo di Rosolini, con la realizzazione della seconda corsia a doppia carreggiata in ingresso. “La Sicilia per potere diventare una terra compet ...

