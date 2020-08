Attivare il nuovo menu Start in Windows 10 (Di venerdì 7 agosto 2020) Come sappiamo, Microsoft aggiorna Windows 10 ogni 6 mesi circa con nuove funzionalità. Il più recente aggiornamento del 2020 è uscito a Maggio e non ha portato grossissime novità, se non le solite ottimizzazioni e correzioni di errori. Una sorpresa viene però dalla possibilità di Attivare subito il nuovo menù Start, che Microsoft ha ridisegnato e che sarà ufficialmente rilasciato col prossimo update in uscita a Novembre 2020. Chi vuole, quindi, può immediatamente sbloccare il menù Start rivisto, che non cambia molto rispetto la versione precedente, ma diventa sicuramente più comodo per cercare i programmi e le app installate.Il cambiamento più significativo, oltre ad un aspetto più luminoso (che rende meglio se ... Leggi su navigaweb

Ultime Notizie dalla rete : Attivare nuovo Come attivare il nuovo menu Start di Windows 10 Libero Tecnologia A Siena prosegue l’istallazione dei cassonetti 'intelligenti' ad accesso controllato

A Siena prosegue l’istallazione delle nuove postazioni di raccolta ad accesso controllato. Completata la zona di Isola d’Arbia, nei prossimi giorni i nuovi cassonetti ‘intelligenti’ saranno posizionat ...

Scuole d'infanzia, a settembre ci saranno 67 nuove sezioni. In classe si passa da 25 a 22 bambini

TRENTO. Una riduzione degli alunni per classe e un conseguente aumento delle sezioni. La Provincia di Trento ha armonizzato la programmazione annuale della scuola d'infanzia con le linee che sono arri ...

