USA, crollo richieste disoccupazione nell’ultima settimana (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – In caduta le richieste di sussidi alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 1 agosto, i “claims” sono risultati pari a 1.186.000 unità, con un forte calo di 249.000 unità rispetto al dato della settimana precedente di 1.435.000 (1.434.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese che erano per un livello di 1,415 milioni. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 1.337.750 unità in contrazione di 31.000 rispetto al dato rivisto della settimana precedente (1.368.750). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti ... Leggi su quifinanza

L’assalto ai risparmi per salvare gli stati, così il debito pubblico non sarà sostenibile

I conti pubblici di tutti i paesi al mondo stanno sballando. La stessa Germania aveva stimato di chiudere il suo bilancio federale ancora in lieve surplus, ma a causa dell’emergenza Coronavirus sarà c ...

