Treviso, morto a 4 anni schiacciato dal cancello di casa (Di giovedì 6 agosto 2020) Treviso, Tommaso morto schiacciato a 4 anni dal cancello di casa Tommaso Tiveron, 4 anni, è morto travolto dal cancello di casa lo scorso 29 luglio a Casier (Treviso). Dopo giorni di indagini gli inquirenti hanno individuato quella che potrebbe essere stata la causa della tragedia: mancava l’ultimo bullone della cerniera di quella massiccia cancellata, proprio quello deputato alla chiusura. Per questo il cancello della casa di via IV Novembre si sarebbe staccato, travolgendo il piccolo Tommaso. Ieri, mercoledì 5 agosto, si sono svolti i funerali per dare l’ultimo saluto a Tommaso. “Noi non sappiamo dare da soli una risposta ai nostri ... Leggi su tpi

francobus100 : Travolto dal cancello a 4 anni: «Tommy è morto per un bullone mancante» - saryxs87 : RT @ilmessaggeroit: Treviso, bimbo schiacciato dal cancello di casa: «Tommy è morto per un bullone mancante» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Treviso, bimbo schiacciato dal cancello di casa: «Tommy è morto per un bullone mancante» - ilmessaggeroit : Treviso, bimbo schiacciato dal cancello di casa: «Tommy è morto per un bullone mancante» - tribuna_treviso : Bimbo schiacciato sotto il cancello: Tommaso morto per un bullone mancante -