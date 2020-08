Serie B, Trapani retrocesso: respinto il ricorso (Di giovedì 6 agosto 2020) Retrocessione definitiva per il Trapani che aspettava solo l’esito del ricorso. Poche ore fa è arrivato il verdetto dal Collegio di Garanzia del Coni che ha respinto la richiesta del club siciliano, confermando la penalizzazione di due punti. Non cambia dunque quanto deciso sul rettangolo di gioco. Confermato il play-out fra Perugia e Pescara che permetterà solo ad una delle squadre di rimanere nel campionato cadetto. Leggi su sportface

