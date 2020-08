Sassuolo, De Zerbi: «Boga, Locatelli e Berardi sono da big, ma mai accontentarsi» (Di giovedì 6 agosto 2020) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni: «Boga, Berardi e Locatelli? sono tutti e tre pronti per il salto in una grande squadra, ma devono andare solo per essere protagonisti. Non va bene accontentarsi, in quel modo si butta via il talento e la carriera. Le scelte sono determinanti e di treni ne passano tanti, non è vero che passa una volta e basta». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

