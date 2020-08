Maria De Filippi: "Sono stata io a dire ad Emma Marrone che Stefano era innamorato di Belen" (Di giovedì 6 agosto 2020) È bastata una soffiata, da parte della persona giusta: a svelare ad Emma Marrone che l’allora fidanzato Stefano De Martino si era innamorato di Belen Rodriguez è stata proprio lei, Maria De Filippi. Ad ammetterlo è la conduttrice stessa in un’intervista a “Gente”.Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io”.Belen Rodriguez, allora ospite nel cast di “Amici”, non aveva lasciato indifferente il ... Leggi su huffingtonpost

