Inter, Alexis Sanchez: “Grande voglia di lottare per regalare qualcosa al club” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Sono molto contento di restare qui con voi, tifosi dell’Inter. Qui ho trovato una famiglia, uno staff, un gruppo nel quale tutti hanno voglia di vincere. C’e’ grande voglia di lottare, tutti insieme, per regalare qualcosa a questo club”. Così Alexis Sanchez dopo aver firmato fino al 2023 con l’Inter. Il cileno ha voluto mandare un messaggio ai tifosi nerazzurri dopo l’ufficialità: “Ho fame e voglia – spiega -, l’obiettivo e’ quello di dare gioia a voi tifosi. Sono qui per vincere, e sono felice di vestire ancora la maglia dell’Inter”. Leggi su sportface

Inter : ?? | ANNUNCIO @Alexis_Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito ?? - Inter : ?? | MESSAGGIO Il Nino Maravilla @Alexis_Sanchez ha un messaggio per voi, interisti! Dategli il vostro benvenuto… - TuttoMercatoWeb : Alexis Sanchez all'Inter, l'ex United Scholes esulta: 'Finalmente ce ne siamo sbarazzati!' - FrojasDavidson : RT @Inter: ?? | MESSAGGIO Il Nino Maravilla @Alexis_Sanchez ha un messaggio per voi, interisti! Dategli il vostro benvenuto - di nuovo ??… - simokelevra : RT @Inter: ?? | MESSAGGIO Il Nino Maravilla @Alexis_Sanchez ha un messaggio per voi, interisti! Dategli il vostro benvenuto - di nuovo ??… -