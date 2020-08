Instagram Reels: guida e come funziona (Di giovedì 6 agosto 2020) Instagram Reel è la sfida di Instagram a TikTok poiché il funzionamento è praticamente lo stesso: creare brevi filmati con effetti audio, filtri, video e tutto ciò che mette a disposizione la piattaforma. Si possono leggi di più... Leggi su chimerarevo

franzrusso : #InstagramReels disponibile in Italia e in altre decine di paesi. Sfida a #TikTok è ufficialmente lanciata, nel mom… - DigitalicMag : Ufficiale in Italia Instagram Reels, il clone di TikTok per creare brevi video divertenti! #instagram… - infoitscienza : Instagram annuncia Reels, video di 15 secondi per sfidare TikTok - MilenaLazzaroni : RT @franzrusso: #Instagram lancia la sfida a #TikTok anche in Italia, ecco #Reels - #InstagramReels #socialmedia @InTimeBlog https://t.co… - idiilaria : FERMI TUTTI ! Perché Instagram sta cambiando di nuovo tutto? Che cazzo sono il Reels? -