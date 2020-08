Giulia De Lellis rompe il silenzio su Andrea Damante: tutta la verità (Di giovedì 6 agosto 2020) Giulia De Lellis, direttamente dalla casa di Milano, rompe il silenzio su Andrea Damante svelando tutta la verità, ma arriva un attacco social. Giulia De Lellis rompe il silenzio sulla sua storia d’amore con Andrea Damante. Tornata nella casa di Milano, l’influencer ha prima mostrato ai followers la playstation e la casa intatti e poi … L'articolo Giulia De Lellis rompe il silenzio su Andrea Damante: tutta la verità è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

