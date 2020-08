Gestione rifiuti a Fiumicino, Montino: ‘A Roma manca un progetto concreto e un governo equilibrato’ (Di giovedì 6 agosto 2020) “La filosofia che ha ispirato il Piano rifiuti della Regione è giusta e condivisibile, oltre che in linea con il progetto che stiamo portando avanti a Fiumicino ormai da 6 anni”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Perseguire l’obiettivo rifiuti zero e trasformare i rifiuti in risorsa ispirano da sempre la nostra azione – prosegue il sindaco – e ci hanno portati, ad oggi, all’80% di differenziata. Un traguardo che abbiamo raggiunto con tante difficoltà, lavorando duramente giorno dopo giorno, con le sole nostre forze e compiendo scelte precise. E ora puntiamo a chiudere il ciclo”. “Io so cosa significa amministrare una città come Roma – ricorda Montino – e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

