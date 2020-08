Galveston - recensione (Di giovedì 6 agosto 2020) Siamo tutti bravi a gestire la morte degli altri e se siamo dei killer anche a somministrarla, con indifferenza. Ma se ci tocca da vicino, le cose cambiano. Siamo a New Orleans nel 1988 e Roy (Ben Foster), quarantenne senza futuro, fa il lavoro sporco per un boss che ha come base operativa una lavanderia industriale (Beau Bridges, quasi un cameo). Lo conosciamo mentre rifiuta con violenza la diagnosi di tumore al polmone, anzi ci accende sopra una sigaretta. Nell'incarico che subito dopo gli affida il suo capo, si nasconde però un'insidia, che lo costringe a mettersi contro il suo gruppo e a fuggire. Roy è un delinquente incallito ma in fondo ha ancora un cuore, e così si porta dietro la giovanissima prostituta che era rimasta coinvolta nel colpo, destinata a finire ammazzata pure lei: Rocky (Elle Fanning), 19 anni, un fardello di ferite da devastare un bisonte, che ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Da certi destini ci si può salvare? - fdg82 : Su @3cinematographe la mia recensione di #Galveston di #MélanieLaurent, il road movie con @ElleFanning_net e… - Think_movies : “Galveston”, il road movie esistenziale firmato Nic Pizzolato e Melanie Laurent – la Recensione… - MilanoCitExpo : Galveston, azione ed esistenzialismo noir in un film che non riesce a decollare #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - sfiorata82 : RT @badtasteit: La recensione di #Galveston, il film tratto dal romanzo di #NicPizzolatto in cui #BenFoster e #ElleFanning lottano per trov… -

Ultime Notizie dalla rete : Galveston recensione Galveston: recensione del film con Elle Fanning Cinematographe.it - FilmIsNow Galveston, di Mélanie Laurent

Storie di sguardi cerchiati di solitudine, nell’America sconfitta di chi, come i white-trash, vive ai margini, là dove il cielo ha la stessa consistenza viscosa della geografia paludosa e straniata di ...

Galveston, azione ed esistenzialismo noir in un film che non riesce a decollare

Arriva l'adattamento del romanzo di Nic Pizzolato (creatore d True Detective), a dirigerlo Melanie Laurent (la Shosanna di Bastardi senza gloria) ma le sorprese sono gli attori. Dal 6 agosto in sala G ...

Storie di sguardi cerchiati di solitudine, nell’America sconfitta di chi, come i white-trash, vive ai margini, là dove il cielo ha la stessa consistenza viscosa della geografia paludosa e straniata di ...Arriva l'adattamento del romanzo di Nic Pizzolato (creatore d True Detective), a dirigerlo Melanie Laurent (la Shosanna di Bastardi senza gloria) ma le sorprese sono gli attori. Dal 6 agosto in sala G ...