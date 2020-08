Francesca Pascale e Paola Turci: il bacio in barca tra la ex di Berlusconi e la cantante (Di giovedì 6 agosto 2020) Il settimanale Oggi, in edicola giovedì 7 agosto, mette a segno uno degli scoop dell’estate del gossip nostrano: pubblica le fotografie della vacanza in Cilento dell’ex fidanzata di Silvio Berlusconi e della cantante Paola Turci, quattro mesi dopo l’ufficializzazione della rottura con il leader di Forza Italia In vacanza in Cilento le due donne si baciano e si scambiano tenerezze su uno yacht, confermando quella che lo stesso giornale, diretto da Umberto Brindani, aveva definito nelle scorse settimane un’amicizia “molto speciale”. Le due donne, che condividono l’impegno per i diritti della comunità Lgbt, sono riprese dal settimanale in varie occasioni. Anche Silvio Berlusconi, dopo l’ufficializzazione della fine del legame e le ... Leggi su tvzap.kataweb

