Formula E: contagiato anche il boss Agag: è lui il secondo positivo (Di giovedì 6 agosto 2020) anche il fondatore della Formula E si arrende al coronavirus. Alejandro Agag è il secondo nome del Circus elettrico risultato positivo al Covid-19, dopo quello del team principal della Mahindra Racing,... Leggi su corrieredellosport

SkySportF1 : Leclerc: 'Contagiato dalla febbre Ferrari, lavoriamo per aprire un nuovo ciclo' #SkyMotori #Formula1 #F1 - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Leclerc: 'Contagiato dalla febbre Ferrari, lavoriamo per aprire un nuovo ciclo' #SkyMotori #Formula1 #F1 - jermann_kurt : RT @SkySportF1: Leclerc: 'Contagiato dalla febbre Ferrari, lavoriamo per aprire un nuovo ciclo' #SkyMotori #Formula1 #F1 - pasotti_ : RT @SkySportF1: Leclerc: 'Contagiato dalla febbre Ferrari, lavoriamo per aprire un nuovo ciclo' #SkyMotori #Formula1 #F1 - SkySport : RT @SkySportF1: Leclerc: 'Contagiato dalla febbre Ferrari, lavoriamo per aprire un nuovo ciclo' #SkyMotori #Formula1 #F1 -

Ultime Notizie dalla rete : Formula contagiato Formula E: contagiato anche il boss Agag: è lui il secondo positivo Corriere dello Sport Formula E: contagiato anche il boss Agag: è lui il secondo positivo

Anche il fondatore della Formula E si arrende al coronavirus. Alejandro Agag è il secondo nome del Circus elettrico risultato positivo al Covid-19, dopo quello del team principal della Mahindra Racing ...

Formula E, anche Agag tra i positivi al Covid-19

Il Covid-19 non ha risparmiato neppure Alejandro Agag. Il numero uno del circus di Formula E, infatti, è tra i due positivi al coronavirus emersi dopo i test fatti in occasione del gran finale a Berli ...

Anche il fondatore della Formula E si arrende al coronavirus. Alejandro Agag è il secondo nome del Circus elettrico risultato positivo al Covid-19, dopo quello del team principal della Mahindra Racing ...Il Covid-19 non ha risparmiato neppure Alejandro Agag. Il numero uno del circus di Formula E, infatti, è tra i due positivi al coronavirus emersi dopo i test fatti in occasione del gran finale a Berli ...