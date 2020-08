Europa League, Basilea e Wolverhampton ai quarti di finale (Di giovedì 6 agosto 2020) Sono terminate da poco le gare di Europa League iniziate alle ore 21,00. Il Basilea vince 1-0 contro l’Eintracht Francoforte e accede ai quarti di Europa League. Il Wolverhampton supera di misura l’Olympiacos e dopo la vittoria dell’andata all’accede anch’essa ai quarti di finale. Basilea- Eintracht Francoforte 1-0 (Frei) Wolverhampton-Olympiacos 1-0 (Jimenez) Foto: sito ufficiale Europa League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

