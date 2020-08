Europa League: 1-0 all' Eintracht, Basilea ai quarti (Di giovedì 6 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 06 AGO - Il Basilea si è qualificato per i quarti di finale dell'Europa League battendo per 1-0 l'Eintracht Francoforte nel match di ritorno degli ottavi. Rete di Frei al 43' st. Gli ... Leggi su corrieredellosport

