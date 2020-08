Eleonora Daniele: “Felice con Carlotta, ma non penso al bis” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Sono davvero felice. A volte mi chiedo se sia un sogno. Poi la guardo e mi rendo conto che è vera”. La gioia di Eleonora Daniele per essere diventata mamma, a quasi tre mesi dalla nascita della sua primogenita, è alle stelle e la conduttrice di Storie Italiane lo racconta a Tv Sorrisi e Canzoni, mentre già pensa al rientro alla guida della sua trasmissione “Storie Italiane”. “Voglio, continuare ad allattare. Mi organizzerò.” View this post on Instagram Un mese fa nascevi piccola mia, esattamente alle 20,03 del 25 Maggio. Sei la gioia più grande della mia vita. Quando sei tra le mie braccia tocco il cielo con un dito . Buon complimese, amore grande. ❤️ #Carlotta A post shared by Eleonora ... Leggi su tvzap.kataweb

“Sono davvero felice. A volte mi chiedo se sia un sogno. Poi la guardo e mi rendo conto che è vera”. La gioia di Eleonora Daniele per essere diventata mamma, a quasi tre mesi dalla nascita della sua p ...

Eleonora Daniele, no al secondo figlio: ‘Bisogna fare i conti con l’età’

La vita di Eleonora Daniele è stata riempita dall’amore per la figlia Carlotta e per il marito Giulio Tassoni. La coppia è davvero inseparabile e sta insieme da tempo. I due sono convolati a nozze il ...

