Crash Bandicoot 4: It's About Time in un trailer gameplay che svela Dingodile giocabile e la Inverted Mode! (Di giovedì 6 agosto 2020) Il nuovissimo State of Play organizzato da Sony si è aperto con una nuova occhiata a un attesissimo grande ritorno, quello di una mascotte che dopo tantissimi anni sarà protagonista di un nuovo capitolo completamente inedito.Stiamo ovviamente parlando di Crash Bandicoot 4: It's About Time. Per l'occasione sono state mostrate diverse novità del gameplay con due grandi annunci: la possibilità di giocare nei panni di Dingodile ma anche la presenza di una Inverted Mode che dà sostanzialmente accesso a dei livelli completamente inediti presenti in dimensioni diverse e caratterizzate da stili artistici assolutamente unici.Ecco il nuovo video gameplay con tutte le ulTime novità di un capitolo davvero ... Leggi su eurogamer

