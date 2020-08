Ascolti TV 5 Agosto 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto (Di giovedì 6 agosto 2020) Ascolti Tv di ieri, mercoledì 5 Agosto 2020: prosegue l’analisi dei dati dell’auditel in tv. Come sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share? Chi avrà vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 5 Agosto per i principali canali televisivi italiani? Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il ... Leggi su italiasera

SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 5 agosto 2020 - tvblogit : Ascolti tv mercoledì 5 agosto 2020 - zazoomblog : Ascolti Tv mercoledì 5 agosto 2020 - #Ascolti #mercoledì #agosto - italiaserait : Ascolti TV 5 Agosto 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - dstefanosavoia1 : Buondì 6 agosto 2020: Diventi ciò davanti a cui ti metti, quello che ascolti risplenderà sul tuo volto. -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Agosto Ascolti TV | Martedì 4 agosto 2020. Sorelle 12.2% vs Lo Show dei Record 10.4%. Bene Chicago PD (8.3%) DavideMaggio.it Ascolti Tv mercoledì 5 agosto

Siamo la redazione di dituttounpop... Lo sappiamo, sembra un'entità indefinita, una cosa brutta, ma tranquilli è sempre un umano a scrivere questi articoli... o meglio più di uno di solito. Per questo ...

Roma, molesta una ragazza e sfregia gli amici con un coccio di bottiglia, arrestato 24enne colombiano

Un'aggressione feroce che è costata la perdita della vista ad un occhio a una delle vittime. Un giovane si è procurato un coccio di bottiglia ed in modo repentino si è scagliato contro un ragazzo colp ...

Siamo la redazione di dituttounpop... Lo sappiamo, sembra un'entità indefinita, una cosa brutta, ma tranquilli è sempre un umano a scrivere questi articoli... o meglio più di uno di solito. Per questo ...Un'aggressione feroce che è costata la perdita della vista ad un occhio a una delle vittime. Un giovane si è procurato un coccio di bottiglia ed in modo repentino si è scagliato contro un ragazzo colp ...