Anniversario bomba atomica, 75 anni fa l’inferno in Giappone (Di giovedì 6 agosto 2020) anniversario bomba atomica: settantacinque anni fa fu completamente distrutta la città di Hiroshima, poi toccò a Nagasaki Oggi è l’anniversario della bomba atomica: settantacinque anni fa, alle ore 8.16, gli americani sganciarono sulla città di Hiroshima l’ordigno che sul colpo uccise circa centomila persone. Incalcolabili, poi, gli effetti che la popolazione ha subito nel corso dei decenni come le malformazioni. Ma al nome di Hiroshima viene sempre associato anche quello di Nagasaki che tre giorni dopo, il 9 agosto del 1945, subì lo stesso infame destino portando il Giappone alla resa incondizionata del secondo conflitto ... Leggi su bloglive

AGI - Le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki furono il primo 'ground zero' della storia. Il 6 agosto del 1945, su ordine del presidente americano, Harry Truman, venne sganciato il primo ordigno nuc ...Le campane hanno suonato a Hiroshima, in Giappone, per ricordare il 75esimo anniversario del primo bombardamento atomico al mondo. Quest’anno però, la cerimonia del 6 agosto è decisamente più piccola ...