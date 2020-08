Alcune app di Samsung Galaxy Note 20 anche su altri device con One UI 2.0/2.1 (Di giovedì 6 agosto 2020) Questo porting vi permette di installare Alcune applicazioni della One UI 2.5 di Samsung Galaxy Note 20 su tutti i device con One UI 2.0/2.1 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

