Xbox Game Pass: Microsoft e Samsung annunciano una nuova collaborazione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Samsung ha svelato il nuovo Galaxy Note 20 oggi e con esso un'esclusiva collaborazione con Microsoft riguardo Xbox Game Pass. Sul Galaxy Store sarà infatti presente un'esclusiva app Xbox Game Pass.A differenza di quella presenti negli altri store mobile, questa particolare applicazione permetterà agli utenti Xbox di riscattare contenuti e acquistare contenuti aggiuntivi (come skin e DLC vari).Samsung sta inoltre offrendo un bundle contenente un Galaxy Note 20 (ovviamente), 3 mesi di abbonamento al Game Pass Ultimate ed un controller MOGA XP5-X Plus, che consentirà anche di ricaricare il telefono mentre state giocando.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Tre smartphone, uno che si piega, due tablet e uno smartwatch. Samsung ha presentato all’evento in diretta streaming Galaxy Unpacked ben cinque dispositivi. Il Covid-19 non ha frenato Samsung che si p ...In coincidenza del Samsung Unpacked 2020, il colosso tecnologico sudcoreano ha presentato le offerte a tema Xbox Game Pass Ultimate previste per chi acquisterà il nuovo phablet di punta della compagni ...