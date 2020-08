WTA Palermo – Sara Errani accede ai quarti di finale: sconfitta al terzo set Kristyna Pliskova (Di mercoledì 5 agosto 2020) Servono 2 ore e 4 minuti, più qualche ritardo extra causato dalla pioggia, a Sara Errani per staccare il pass per i quarti di finale del WTA di Palermo. La tennista romagnola, attuale numero 167 del ranking mondiale femminile, è riuscita a rimontare l’inziale svantaggio nella sfida contro Kristyna Pliskova, trionfando al terzo set. Errani è andata sotto 3-6 nel primo parziale di gioco, salvo poi imporsi con un 6-4 / 6-3 sulla sorella gemella di Karolina Pliskova.L'articolo WTA Palermo – Sara Errani accede ai quarti di finale: sconfitta al terzo set ... Leggi su sportfair

I buoni segnali già visti nel primo turno continuano per Sara Errani. La bolognese, due volte vincitrice a Palermo e altrettante finalista (per non parlare di tutto quello che ha regalato al tennis it ...Il secondo turno del Wta International di Palermo 2020 ha offerto lo scontro fra l’italiana Sara Errani e la ceca Kristyna Pliskova, in precedenza superiori rispettivamente a Sorana Cirstea ed Elise M ...