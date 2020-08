Temptation Island, Lorenzo Amoruso: "Manila Nazzaro? La sposerei domani. Per quanto riguarda un figlio, però..." (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lorenzo Amoruso, ex calciatore, opinionista calcistico e compagno di Manila Nazzaro, è stato il personaggio rivelazione della settima edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi che tornerà a settembre, su Canale 5, con una nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi.Per la cronaca, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno superato la prova di Temptation Island, trovando un compromesso su come migliorare la loro relazione a distanza. 05 agosto 2020 15:25. Leggi su blogo

