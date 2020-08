Ripescaggi Serie C, i criteri per le riammissioni: arriva il gong, le squadre escluse e quelle pronte al salto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ripescaggi Serie C – Fine dei giochi per tre squadre del campionato di Serie C che non sono riuscite ad iscriversi al prossimo torneo: si tratta di Campodarsego (la notizia era stata già comunicata da tempo), più quelle dell’ultim’ora che sono Siena e Sicula Leonzio. Hanno superato in extremis i problemi il Catania, il Potenza, il Teramo e l’Arezzo. Al posto del Campodarsego verrà riammesso il Legnago, secondo classificato nel girone mentre dovrebbero essere Giana Erminio e Ravenna le squadre promesse al posto di Siena e Sicula Leonzio. I Ripescaggi, invece, entreranno in gioco solo in caso di defezioni decise dalla Figc, ovvero con le domande presentate giudicate incomplete. Infine da valutare la situazione Bitonto e ... Leggi su calcioweb.eu

