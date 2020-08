Lutto in Rai, addio a un pezzo enorme di storia. Ma è l’intero paese a perdere un serio punto di riferimento (Di mercoledì 5 agosto 2020) È morto Sergio Zavoli. Si è spento all’età di 96 anni il giornalista, ex parlamentare, presidente Rai, autore e conduttore di La Notte della Repubblica. Il radiocronista, condirettore del telegiornale, direttore del Gr, presidente della Rai (dall’80 all’86), narratore e inchiestista tra i più raffinati, scrittore e persino poeta, è morto. La televisione nel suo destino: una missione culturale iniziata nel 1948 (complice Vittorio Veltroni, il padre di Walter), un amore mai tradito, anche nell’ultimo periodo, quello della presidenza alla Commissione vigilanza Rai, quando l’amarezza per il degrado dell’ente pubblico e del paese era tanta ma sempre sussurrata. Durante l’avvilente tira e molla con Riccardo Villari, avvinghiato alla poltrona, Zavoli si sfogava con gli amici: “Sono tentato di ... Leggi su caffeinamagazine

