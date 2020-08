Lecco, tre fogli di via emessi dalla Questura nelle ultime ore (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lecco, 5 agosto 2020 - E' stato denunciato per minacce gravi, ubriachezza molesta e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un quarantottenne residente a Milano che ieri pomeriggio è stato fermato ... Leggi su ilgiorno

Lecco, 5 agosto 2020 - E' stato denunciato per minacce gravi, ubriachezza molesta e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un quarantottenne residente a Milano che ieri pomeriggio è stato fermato ...

Il primo intervento in Piazza Garibaldi martedì 4 agosto per un litigio tra due persone, una delle quali in stato di ebbrezza LECCO – Nella mattinata di ieri, 4 agosto, un equipaggio della Polizia di ...

