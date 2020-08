La Juventus aveva chiesto Ansu Fati al Barcellona invece di Arthur (Di mercoledì 5 agosto 2020) Uno dei primi affari di calciomercato conclusosi durante il lockdown è stato lo scambio tra Barcellona e Juventus che porterà Miralem Pjanic al Camp Nou e Arthur Melo allo Juventus Stadium. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano francese “L’Equipe”, i dirigenti bianconeri avrebbero ripiegato su Arthur solamente come seconda scelta, perché l’obiettivo sarebbe … L'articolo Leggi su dailynews24

AndreaIncorona8 : Milik vuole solo la Juventus, l'ipotesi - CryPaolo : RT @AleBaroAB: #Dybala MVP Serie A 2019-2020... e vi ricordo che la Juventus l'aveva scartato (insieme a Higuain) l'estate scorsa cercando… - simogattok : @SpecialUAN_ Ma per piacere... Quel Bernardeschi di Firenze non era minimamente a questi livelli ed aveva comunque… - RiccardoJ89 : Vi hanno detto che la Juventus lo aveva in pugno, che era forte su di lui!!! Io vi dicevo di non farvi prendere in… - AleBaroAB : #Dybala MVP Serie A 2019-2020... e vi ricordo che la Juventus l'aveva scartato (insieme a Higuain) l'estate scorsa… -