Inter-Getafe, Lukaku: “Continuiamo così con la stessa mentalità” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Vincere è importante perché stiamo facendo molto bene e la squadra sta crescendo. Dobbiamo continuare così con la stessa mentalità e con la voglia di migliorare ogni giorno”. Lo ha dichiarato l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, a margine della vittoria per 2-0 contro il Getafe che proietta i nerazzurri ai quarti di finale di Europa League. “Questa era una partita difficile contro una squadra che gioca con grande aggressività – ha spiegato il belga ai microfoni di Sky Sport -. Ma abbiamo fatto bene, la difesa ha fatto un buon lavoro e sono contento per il mio gol ma anche per Eriksen”. “Se c’è del rammarico per la mancata doppietta? Sono cose che succedono nel calcio – ha aggiunto Lukaku -, ma ora ... Leggi su sportface

