Incidenti: un morto e un ferito grave sull’A4 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Milano, 5 ago. (Adnkronos) – Un uomo di 58 anni è morto e un altro di 39 anni risulta ferito in modo grave dopo un incidente avvenuto questa mattina lungo l’A4, all’altezza di Marcallo-Mesero. Un’auto, intorno alle 6.30, sarebbe finita contro un ostacolo, secondo le informazioni dell’Areu. Il 39enne è stato portato in codice rosso in elicottero al Niguarda, con più fratture. Un’altra persona è illesa. Sono intervenute la polstrada e i vigili del fuoco. L'articolo Incidenti: un morto e un ferito grave sull’A4 CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

