GP 70° anniversario, Cardile: “La Ferrari non è in grado di lottare per la vittoria” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Siamo consapevoli che, oggi come oggi, non siamo in grado di lottare per la vittoria in un Gran Premio ma ciò non diminuisce in alcun modo la nostra motivazione. L’obiettivo è di fare il massimo, giorno per giorno, e di portare a casa più punti possibile: per noi e per tutti i nostri tifosi”. Enrico Cardile, Responsabile Performance Development della Ferrari, presenta così i temi del GP del 70° anniversario in programma nel weekend a Silverstone, dove si è corso anche pochi giorni fa con il terzo posto di Leclerc e il decimo di Vettel che vanno migliorati: “Per la seconda volta in quest’anomala stagione 2020 ci prepariamo ad affrontare un weekend di gara sullo stesso circuito dove abbiamo appena corso. Il risultato a due facce ... Leggi su sportface

