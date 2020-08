“Francesca Pascale e Paola Turci si baciano”, la foto in barca spazza via ogni dubbio (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo la prima paparazzata tra le pagine di Diva e Donna, Francesca Pascale e Paola Turci sono state fotografate in vacanza mentre si scambiano coccole ed anche il primo bacio che il settimanale annuncia in esclusiva. “Francesca Pascale e Paola Turci si baciano”, la foto in barca spazza via ogni dubbio La Pascale e Paola... L'articolo “Francesca Pascale e Paola Turci si baciano”, la foto in barca spazza via ogni dubbio proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

valefarcu7 : RT @_DAGOSPIA_: ECCO IL BACIO! FRANCESCA PASCALE E PAOLA TURCI ORMAI PAZZE D'AMORE SI SCAMBIANO EFFUSIONI - JohSogos : RT @RepSpettacoli: Francesca Pascale e Paola Turci: la foto del bacio sullo yacht - giornali_it : 'Povero Berlusconi, irriso da una lesbica dichiarata che sta con una comunista che lo odia': Adinolfi, orrore contr… - repubblica : RT @RepSpettacoli: Francesca Pascale e Paola Turci: la foto del bacio sullo yacht - RepSpettacoli : Francesca Pascale e Paola Turci: la foto del bacio sullo yacht -

